Cassems realiza encontro do “Casal Grávido” neste sábado, em Paranaíba

Ao longo do ano, programa de prevenção será realizado em seis cidades do interior do Estado

Com o objetivo de proporcionar atenção, esclarecimentos e instruções para casais de beneficiários sobre o desenvolvimento saudável do bebê desde o útero, a Cassems realiza, no próximo sábado (20), em Paranaíba, mais uma edição do programa de prevenção “Casal Grávido”.

A iniciativa é gratuita e terá início a partir das 7h30, na Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP). Para quem se interessou, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do telefone: (67) 996461829 ou 998061098.

O Casal Grávido é um dos programas de prevenção desenvolvidos pela Cassems e segundo a diretora de assistência à saúde da Cassems e médica ginecologista obstetra, Maria Auxiliadora Budib, o objetivo do programa é preparar a gestante e sua família, para a chegada do bebê.

Em geral, o encontro é conduzido por uma equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologista e obstetra, médicos pediatras, médicos da família, anestesiologista, nutricionista, educadora física, enfermeira de amamentação e repassa informações teóricas e práticas sobre a gestação.

O programa

Quando se trata da saúde da gestante e do bebê, o ideal é que o acompanhamento pré-natal deva ser iniciado assim que a mulher descobre a gravidez. Já o programa de prevenção Casal Grávido complementa os cuidados com a saúde da futura mamãe, por isso a diretora de assistência à saúde da Cassems, indica que a gestante participe do encontro a partir do terceiro mês de gravidez. “No programa falamos sobre a importância do pré-natal, dos cuidados com peso, de realizar uma atividade física”, reforça a diretora de assistência à saúde da Cassems.

Entre os conhecimentos repassados durante os encontros do Casal Grávido está a importância do acompanhamento na puericultura – que são os cuidados preventivos na pediatria – necessários, principalmente no primeiro ano de vida do bebê. “No ‘Casal Grávido’, temos profissionais de diversas áreas da saúde para tirar dúvidas e interagir com quem está participando do encontro. Então, as perguntas vão surgindo e novas situações aparecem. Buscamos esse momento para deixar os pais mais tranquilos para receber o filho tão desejado”, ressalta Budib.

Agenda

A Diretoria de Assistência à Saúde da Cassems acompanha e monitora a demanda e vai sugerindo a realização do Casal Grávido onde é mais necessário. Segundo o cronograma do projeto em Campo Grande, a iniciativa será realizada com intervalos de um mês e nos municípios o Casal Grávido acontecerá a cada três meses.

"Iniciaremos por Paranaíba, mas os encontros serão realizados também em Três Lagoas, Dourados e Corumbá. Já no segundo semestre, entram no calendário os municípios de Naviraí e Nova Andradina, a proposta é levar o projeto para além dessas seis cidades, e assim, atender a demanda do interior", finaliza a diretora de assistência à saúde da Cassems.

