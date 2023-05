Feirão do imposto começa nesta semana

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira, que representa 33% do Produto Interno Bruto (PIB), o Conselho dos Jovens Empresários (CJE) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai promover ações do Feirão de Imposto durante o mês de maio.

O trabalho começa com palestras de conscientização a empresários da Capital sobre o peso dos impostos que incidem sobre os produtos, desde o momento da compra até a revenda. Nesta semana, ocorrerão dois eventos de orientação a lojistas situados em shoppings: na quarta-feira (17), às 9h, representantes do CJE estiveram no Bosque dos Ipês; e na quinta-feira (18), às 15h, no Pátio Central.

O dia D será 27 de maio, com a oferta de produtos com desconto do valor dos tributos. Até o momento já está confirmada a comercialização de 10 mil litros de gasolina sem a taxação de imposto. A venda será limitada a 25 litros por veículo, ao valor de R$ 3,99, totalizando R$ 100,00 por consumidor, com pagamento apenas em dinheiro.

A venda do combustível ocorrerá exclusivamente no Posto Taurus, situado na Av. Costa e Silva, 831 – Vila Progresso, a partir das 7h30. O acesso à fila de veículos para a Av. Costa e Silva será apenas pela Av. Fábio Zahran.

“Neste ano, o Feirão do Imposto tem como tema “Prospera, Brasil – uma contramão na Estrada Estagnada”. Vamos conscientizar sobre os altos impostos pagos no País e também chamar a atenção para a importância da aprovação de uma reforma tributária justa e eficiente,” explicou o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, Willyan Francescon.

De acordo com o Impostômetro, os brasileiros já pagaram mais de R$1,275 trilhão aos cofres públicos nesses cinco primeiros meses do ano. Só os sul-mato-grossenses arrecadaram R$1,36 bilhão em tributos federais, estaduais e municipais.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Impostos pagos em 2022 passam de R$ 2,8 trilhões