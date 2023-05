Audiência nesta quarta-feira debate desafios para a educação infantil

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta quarta-feira (17), audiência pública para discutir o tema: “Cenário da Educação Infantil em Campo Grande: discussões imprescindíveis e necessárias para ações imediatas”.

O debate será realizado a partir das 18h30 na sede da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação), localizada na Rua Sete de Setembro, n. 693, Centro.

Foram convidadas autoridades e entidades ligadas à educação, como Semed (Secretaria Municipal de Educação), fóruns de Educação e Educação Infantil, Conselho Municipal de Educação, Condaem (Conselho de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Municipais), além da própria ACP.

A audiência foi convocada pela Comissão permanente de Educação e Desporto da Casa, composta pelos vereadores Prof. Juari (presidente), Valdir Gomes (vice), Beto Avelar, Ronilço Guerreiro e Prof. Riverton.

