Adriane Lopes vai dar reajuste de 14,95% aos professores

A Prefeitura de Campo Grande decidiu pagar reajuste salarial de 14,75% aos professores da rede municipal, índice necessário para cumprir o piso nacional da categoria pelo cumprimento de 20 horas semanais, instituído pela Lei 11.738/2008.

A decisão foi tomada pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), em reunião no dia de ontem (15) com Secretários, vereadores e com o presidente do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Gilvano Kunzler.

Ficou acordado que o pagamento será escalonado, e mais detalhes serão discutidos em nova reunião no dia 29 de maio. Para o vereador Professor Juari (PSDB), que participou da reunião, foi uma surpresa positiva a decisão da aprovação do reajuste salarial.

“Fui na expectativa de que não teríamos o reajuste, mas fomos surpreendidos positivamente, de que os 14.95% preconizados na Lei 11.738, que é a Lei do Piso Nacional, nós receberemos de maneira escalonada. E a reunião no dia 29 será para que a prefeita nos mostre como ficará esse escalonamento”, afirmou.

O parlamentar adiantou que o escalonamento do pagamento será feito em três parcelas. Detalhes como as datas dos depósitos serão definidos em outra reunião com a prefeitura, marcada para 29 de maio.

“Foi uma reunião proveitosa porque esperávamos que a prefeita não fosse se comprometer, mas, pelo menos, ela fez esse compromisso de escalonar o reajuste para cumprir a lei”, declarou Juari.

Ele debateu o assunto junto à secretária de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama; o secretário de Educação, Lucas Bitencourt; o presidente da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), Gilvano Kunzler; e o vereador Riverton Francisco, o Professor Riverton (PSD).

