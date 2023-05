Mutirão busca conciliação entre empresas de Educação e alunos

Escolas, instituições de ensino superior, unidades voltadas ao ensino profissionalizante ou de idiomas que desejam negociar com clientes inadimplentes devem procurar a Associação Comercial para se cadastrar. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai promover o Mutirão de Conciliação Educacional de 10 de junho a 10 de julho, para auxiliar o setor de educação a negociar com clientes inadimplentes e retomar o pagamento de valores em atraso.

Escolas que atuem com a primeira infância até o ensino médio, instituições de ensino superior, unidades educacionais de ensino técnico ou profissionalizante, escolas de idiomas e qualquer outra empresa do segmento educacional podem se cadastrar na ação. As inscrições podem ser feitas até 25 de maio, por meio do telefone (67) 9 9671-7812 ou diretamente na entidade, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro, em Campo Grande. Não há taxa de adesão.

Gerente de Negócios na ACICG e coordenadora do mutirão, Paola Nogueira explica que a realização de um evento específico ao segmento da Educação vai auxiliar empresas e consumidores em um período importante para ambos: a rematrícula. A conciliação tem sido uma ferramenta para promover uma negociação de forma rápida, econômica, segura e com homologação pelo juiz. O método é usado há mais de 10 anos pela Associação Comercial para ajudar empresas de Mato Grosso do Sul a recuperarem débitos e efetivarem acordos com clientes devedores.

“A conciliação é uma forma prática e muito vantajosa para a solução de conflitos entre empresas e seus devedores. A negociação ocorre na presença de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça em técnicas de solução de conflitos, com isso, as chances de se chegar a um acordo são maiores, proporcionando a regularização da dívida e a manutenção do relacionamento entre credor e cliente de forma amigável”, esclarece Paola.

