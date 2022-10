Vereador de Naviraí, Rodrigo está preocupado com desenvolvimento municipal

O advogado e Vereador de Naviraí, Rodrigo Sacuno, 42, está preocupado com o desenvolvimento da sua cidade natal. Escolhido com 601 votos pelo PSD (Partido Social Democrático), em 2020, Rodrigo gostaria de um Poder Executivo Municipal que olhe para a realidade do município com mais de 55 mil habitantes. “Faltam mecanismos e faltam metas”, resume o vereador se referindo a Naviraí como um município dependente demais do Governo do Estado.

Rhaiza de Matos (PSDB) venceu as eleições para a Prefeitura Naviraí, onde assumiu a frente da candidatura tucana após a morte do pai Onevan de Matos (PSDB). “A gestão atual tem falhado em alguns pontos, como por exemplo a falta de cuidado com os gastos e falta de planejamento. Por exemplo, muitas trocas de gerentes de saúde municipal, o que acaba atrapalhando o direcionamento da cidade”, avalia Sacuno.

“A gestão atual não olha para as prioridades. Naviraí precisa da capacitação de mão de obra, faltam mecanismos que estimulem a economia, como mais PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) entre o setor público e o privado, como também deveria ser mais valorizado o comércio local e as pequenas cooperativas de agricultura familiar”, explica.

A respeito do assunto, Rodrigo fala que sua preocupação é séria, visto que recebe pedidos da população com frequência, principalmente sobre questões da saúde pública municipal. “A nossa função como vereador é justamente legislar e fiscalizar, mas o trabalho que o Poder Executivo faz e causa indignação para a população, devemos expor.”

“Somos eleitos justamente para isso, acredito que o gestor deve ter cuidado com o patrimônio público, com os gastos. Não pode realizar uma compra para beneficiar X ou Y, tem que beneficiar a população”, critica.

Rodrigo visitou nesta semana o Jornal O Estado de MS ao lado do tenente do Exército Aparecido Andrade Portela, o “Tenente Portela”, suplente de senador eleito e considerado uma das lideranças políticas mais próximas do presidente da República em Mato Grosso do Sul.

Casado e pai de dois filhos, Rodrigo decidiu entrar na política para fazer a diferença. “Às vezes nos não nos envolvemos em política achando que isso pode nos desgastar, mas decidi entrar nesse mundo porque sei do meu potencial e estamos passando por um período de mudanças.”

Rodrigo está gostando do trabalho que vem realizando e enxerga que sua atuação no campo político é um chamado, que ele aceitou como um desafio. Com a simpatia do povo e decidido em lutar pelo desenvolvimento próprio de Naviraí, o advogado até pensa e recebe pedidos para disputar a cadeira da prefeitura em 2024.

Sobre a Câmara Municipal de Naviraí, Rodrigo diz que os projetos até correm em rápida tramitação, porém poucos são executados. No legislativo municipal, Sacuno buscou o fornecimento de absorventes em escolas públicas e também apresentou um projeto na qual mães de natimortos, fosse amparadas para protegê-las de uma possível depressão pós-parto. Porém, ainda não foi sancionada. Confira todo o trabalho de Rodrigo.

