“Homem de Bolsonaro”, Tenente Portela anuncia apoio a Contar

“Estou apoiando o Capitão Contar pelo fato de que prefeitos, vereadores e deputados do PSDB e outros partidos estão fazendo campanha para o Lula e não pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro”. Esta foi a afirmação do tenente do Exército Aparecido Andrade Portela o Tenente Portela suplente de senador eleito e considerado como uma das lideranças políticas mais próximas do presidente da República em Mato Grosso do Sul.

O seu posicionamento vem na reta final da disputa eleitoral e pode ser um sinalizador para o que eleitor ligado ao bolsonarismo mais conservador. Também deve-se ao fato de que Contar está mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro e por seus compromissos com o agronegócio e a eleição de Lula representa uma ameaça para o setor.

Ele fez questão de afirmar que trata-se de uma posição pessoal e que não segue nenhuma orientação do presidente República a quem disse apenas que tomaria uma posição mas só deve informar agora que está saindo na imprensa estadual. “Não recebi nenhuma orientação do presidente e não posso dizer se ele poderá tomar alguma posição em relação da disputa eleitoral de Mato Grosso do Sul nestes último dias de campanha eleitoral”, afirmou o tenente Portela.

“Não tenho a intenção de gravar participação para a propaganda eleitoral mais já estou comunicando a minha decisão para aquelas pessoas que me apoiariam desde a minha pré-campanha para deputado federal e que depois também estiveram na eleição da eleição da ex-ministra Tereza Cristina para o Senado”, firmou Portela. O suplente de senador disse que trata-se de uma questão de lealdade com o presidente que é seu amigo a 43 anos e quem o incentivou a ser o suplente de Tereza Cristina na chapa que a elegeu ao Senado.

Compromisso com Bolsonaro

“A única pessoa que tem o direito de me cobrar alguma coisa é o presidente Jair Bolsonaro e o meu compromisso é com ele e somente a ele eu devo me reportar”. Essa foi a declaração de forma incisiva do Tenente Portela ao comentar sobre o fato do seu partido o PL estar apoiando a eleição de Eduardo Riedel do PSDB ao Governo do estado e ainda completou afirmando que o seu compromisso com as decisões do partido terminaram no dia da eleição do primeiro turno sendo que a partir daí ele se considerou livre para definir qual caminho pretende seguir.