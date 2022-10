Jovem é preso após levar ex espancada para a Santa Casa

Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante ontem (27) na capital, após espancar a namorada,19, que se recusou a reatar o relacionamento. Ela teve vários ferimentos no rosto.

Segundo informações, a jovem estava no quarto de hotel, onde estava hospedada na região Central, quando o rapaz foi até o local. Após discussão, a jovem se recusou a voltar com ele, sendo agredida com socos no rosto, causando ferimentos na testa, lábios e possível fratura no nariz.

O autor levou a vítima até a Santa Casa, e os médicos após a atenderem acionaram a polícia. O rapaz foi preso quando aguardava na recepção do hospital. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

