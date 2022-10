Aprovada ampliação do Memorial do Homem Pantaneiro

Localizado em Corumbá, na Casa Vasquez & Filhos, um dos prédios mais icônicos da região pantaneira o Memorial do Homem Pantaneiro teve aprovado pelo Ministério do Turismo o projeto de melhoria de suas instalações.

Agora, o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), responsável por sua gestão, busca empresas que estejam interessadas em apoiar o espaço, via Lei de Incentivo à Cultura. O período de captação vai até dezembro deste ano e as empresas interessadas podem entrar em contato diretamente com o IHP, por meio do telefone (67) 3232-3303.

O prédio da Casa Vasquez e Filhos, foi Construído em 1909 pelo arquiteto italiano Martino Santa Lucci, o espaço foi restaurado em 2006 pelo Programa Monumenta. O casarão é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 1992.

O projeto aprovado pelo Ministério do Turismo prevê a possibilidade captação de até R$ 1,2 milhão para a execução da segunda fase, que deve ocorrer entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024. Já o Memorial do Homem Pantaneiro foi inaugurado em dezembro do ano passado e somente no primeiro semestre de 2022 já recebeu quase mil visitantes.

“O Memorial do Homem Pantaneiro foi pensado para resgatar e preservar a memória do homem pantaneiro. Criamos um espaço onde a cultura, as tradições e memória deste homem estão integradas, preservadas e, principalmente, disponíveis para a população em geral. Agora, nossa intenção é ampliar tudo isso, trazer melhorias para o espaço, usar as novas tecnologias à favor da preservação da cultura e também garantir que a história do homem pantaneiro alcança mais pessoas”, explica o presidente do IHP, Ângelo Rabelo, sobre a segunda fase do Memorial do Homem Pantaneiro.

A segunda fase do Memorial do Homem Pantaneiro prevê a realização de adequações e melhorias das instalações elétricas do prédio da Casa Vasquez & Filhos; aquisição e instalação de iluminação cênica e de equipamentos de acessibilidade, como elevador, pisos táteis, placas em braile e sonorização; aquisição e instalação de equipamentos para climatização e de multimídia, além da realização de exposições permanentes e oficinas do patrimônio cultural proveniente de materiais que retratam o modo de vida do homem pantaneiro, e utilização de meios tecnológicos como instrumentos de difusão e estreitamento entre a cultura e a sociedade. Entre os novos espaços, o da Mulher Pantaneira. Nesta fase, também deve ser desenvolvido um plano de ação para garantir a sustentabilidade do memorial.