Elon Musk compra Twitter e onda de demissões começa

Após meses de incerteza e ações judiciais, foi confirmado que Elon Musk comprou o Twitter. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (27) e o acordo entre as duas partes foi avaliado em US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões).

Sob o comando da rede social, o homem mais rico do mundo já começou a fazer algumas mudanças. A sua primeira ação foi demitir cerca de três executivos do alto escalão do Twitter e afastar um outro. De acordo com informações, o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e a chefe de política legal, confiança e segurança, Vijaya Gadde foram os demitidos. Já o conselheiro geral da empresa, Sean Edgett foi o afastado.

Com a compra da rede social, diversas teorias sobre os próximos passos do empresário começaram a surgir, entre eles a de que Musk “desbaniria” todas as contas já banidas no Twitter. Porém, Elon já confirmou outras medidas que serão adotadas, como a de “derrotar” bots de spams e tornar os algoritmos que determinam como o conteúdo é apresentado aos usuários publicamente disponíveis, por exemplo.

A descrição na conta oficial de Musk também já foi alterada. Agora está escrito “Chefe do Twitter”. Além disso, o empresário postou um vídeo onde mostra ele entrando na sede da rede social com a legenda “let that sink in”, uma expressão popular que quer dizer algo parecido como “hora de cair a ficha”; já que palavra “sink” significa pia.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Veja também: Elon Musk sugere proposta para fim da guerra e países se manifestam

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.