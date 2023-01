PT indica nome de professora para assumir o IBAMA

O PT após aliança com o Governo do Estado e já definir a vaga da Agraer pode levar mais um cargo, desta vez, para o IBAMA no Mato Grosso do Sul com o nome da professora Gleice Jane sugerido pela presidência do PT.

A candidata usou sua rede social para divulgar as matérias sobre o assunto e deixou a incógnita no ar “O que acham disso? Será mesmo?”, postou a professora.

De acordo com o presidente do partido em MS, Vladimir da Silva Ferreira, Gleice foi indicada para a superintendência do Ibama e também diretoria dentro do Ministério das Mulheres.

A possibilidade veio após exoneração publicada na última quinta-feira (19), sobre a saída Waldemir Moreira Junior.

Ela é de Dourados, professora, graduada em Letras pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com especialização em educação inclusiva, e já concorreu a deputada estadual.

