Petistas em consenso indicam Washington Willeman de Souza para Agraer

A nomeação do engenheiro agrimensor Washington Willeman de Souza como novo diretor-presidente da Agraer foi publicada nesta quinta-feira (19) e teve indicação direta do deputado federal Vander Loubet e do ex-governador Zeca do PT.

O deputado estadual Amarildo Cruz confirmou que o nome foi indicado pelo partido ao governador Riedel após chegarem ao consenso de todos. “Sim, chegamos em um consenso e o nome de Washington foi sugerido pelo governador Zeca e pelo deputado Vander, que estiveram a frente”, afirmou Amarildo.

O Servidor de carreira, o engenheiro agrimensor Washington Willeman de Souza foi nomeado pelo governador Eduardo Riedel como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Ele substitui André Nogueira Borges, que comandava os trabalhos da agência desde novembro de 2017.

Washington Willeman é natural de Itaporã-MS, tem 54 anos e possui formação superior em Engenharia de Agrimensura pelo Centro de Ensino Superior Plínio Mendes dos Santos (1994). Ingressou na Agraer em 24 de janeiro de 1994 como assessor técnico e foi aprovado em concurso público para o cargo efetivo como gestor de desenvolvimento rural – engenheiro agrimensor em 14 de setembro de 1998.

Desempenhou funções de destaque, entre elas a de Gerente de Regularização Fundiária da Agraer, entre 2003 e 2006. Posteriormente foi cedido para atuar como chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul, no período de 2008 a 2011. E, recentemente foi eleito presidente do Sindicato dos trabalhadores em instituições de extensão rural, pesquisa, assistência técnica, servidores agropecuários e afins de MS (Sinterpa) para o triênio 2020/2023.

