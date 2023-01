Salve Sebastião! Hoje é celebrado o dia do santo protetor

Hoje é celebrado o dia do santo protetor contra pestes, pragas e epidemias

Hoje, 20 de janeiro, é celebrado o Dia de São Sebastião, que na fé católica é o santo protetor contra pestes, pragas e epidemias. Em Mato Grosso do Sul, ele é padroeiro da cidade de Paraíso das Águas, onde hoje é feriado.

O padre Marcelo Tenório, que é pároco da Igreja São Sebastião na Capital, conta que o santo viveu no século 3, em Roma, e que foi martirizado por ser cristão. “São Sebastião é muito conhecido nos meios do agro, dos fazendeiros, dos pecuaristas, porque seria aquele que livraria das pragas e pestes, etc.”

Ele ainda nos conta como se deu a construção da Paróquia São Sebastião em Campo Grande. “A nossa paróquia, que existe desde a década de 1930, surgiu porque no Monte Carlo, era uma fazendona, e o senhor Roberto, dono da propriedade na época, quando houve uma grande peste, invocou São Sebastião e prometeu que, se seu gado não fosse atingido, ele iria construir uma capelinha ao santo.”

Conforme o relato do padre Marcelo, o fazendeiro foi atendido e seu rebanho foi poupado da peste, mas houve algo inesperado. “O gado todo foi preservado, só que ele teve câncer, morreu antes, e os amigos construíram uma pequena capela, ainda na década de 1930.”

73 anos de festa

A pequena igreja passou a ser reconhecida a partir da década de 1940, mas, como paróquia, foi somente há 15 anos, conforme relato do pároco. “Nós realizamos a festa de São Sebastião há 73 anos, esta é a 73ª festa e hoje teremos missa às 6h, 8h30 e 10h. Às 11h30 almoço e quermesse, e 17h missa com procissão e depois encerramento com quermesse. Desde 2011, nós começamos também a divulgar o jovem Carlo Acutis, que morreu na Itália.” Ele nasceu em Londres.

Padre Marcelo conta que o beato Carlo Acutis não era conhecido à época. “Ele não era muito conhecido na Itália, nem em canto nenhum, e nós entramos em contato com a história dele. O processo dele estava começando e foi aqui, de Campo Grande para o Brasil, que se começou uma grande divulgação do Carlo e os possíveis milagres foram chegando, e nós fomos enviando esses milagres a Roma”, conta, sobre a relevante participação da paróquia em todo o processo de beatificação de Carlo Acutis.

Um dos possíveis milagres atribuídos a Acutis e que foi primordial no processo enviado ao Vaticano foi o de uma criança da Capital. “Tivemos contato com a família, com a mãe dele por dez anos seguidos, e um desses possíveis milagres foi dessa criança com um problema de pâncreas, e que foi miraculosamente curada. Então, a equipe médica do Vaticano aceitou essa cura do pâncreas como um milagre que beatificou o jovem”, conta o padre.

Ainda segundo informações do padre Marcelo Tenório, Matheus Vianna, o menino que recebeu o milagre de Carlo Acutis, hoje é saudável e leva uma vida normal. A participação da paróquia foi significativa. “O jovem Carlo Acutis foi beatificado graças a esse milagre que aconteceu aqui, em 2013, portanto, dez anos atrás este ano, na Paróquia São Sebastião, no dia 12 de outubro de 2013.”

O milagre

Carlo Acutis é bastante conhecido no Brasil, e muito venerado em Campo Grande, especialmente na Paróquia São Sebastião. O Apostolado Brasileiro Carlo Acutis faz um trabalho com o envio de material de divulgação do beato em todo o Brasil.

Em 12 de outubro de 2013, na Capela Nossa Senhora Aparecida, que pertence à Paróquia São Sebastião, em celebração realizada com relíquias compostas por pedaços das vestes de Carlo Acutis, no momento da bênção com a relíquia, um garoto que sofria de uma condição congênita rara, o pâncreas anular, se aproximou e pediu a cura.

A doença provocava vômitos frequentes, atrapalhando a absorção de nutrientes e fazendo, assim, com que o pequeno ficasse fraco e abatido. Em fevereiro de 2014, a família mandou fazer novos exames, que constataram sua cura.

Assim, o relato do possível milagre foi enviado para a Sagrada Congregação dos Santos, e o Vaticano ordenou que fosse instaurado, na Arquidiocese de Campo Grande, o Tribunal Eclesiástico para averiguação do fato, com a coleta de testemunhos e provas documentais e médicas para ser tudo enviado a Roma, a fim de ser submetido à equipe de peritos do Vaticano. Em 14 de novembro de 2019, o milagre foi aceito no processo de beatificação.

Tentamos contato com a família de Matheus, mas até o fechamento da matéria, não obtivemos resposta. Padroeiro de Paraíso das Águas Nesta sexta-feira (20) é feriado municipal em Paraíso das Águas, que celebra o Dia do Padroeiro, São Sebastião, conforme o que foi regulamentado pela Lei Municipal n° 286, de 9 de janeiro de 2019. “A comemoração é relativamente recente, pois o município tem apenas dez anos de emancipação política e, portanto, a festa é recente, mas é realizada todos os anos, com quermesse e, em 2023, além da missa e quermesse, tem show com o grupo Canto da Terra”, afirma ao jornal O Estado o prefeito de Paraíso das Águas.

