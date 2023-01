PT fica na base do governo, mas expõe divisão

Articulações para cargos no governo de Eduardo Riedel (PSDB) expuseram racha entre lideranças do PT de Mato Grosso do Sul. Apesar das desavenças internas, o Partido dos Trabalhadores realizou reunião ontem (17), e por voto da maioria foi decidido que o partido, enfim, vai integrar a base do governo e liberar quem não se sentir confortável.

Contrária à adesão à base do governo, a deputada federal Camila Jara, que tomará posse na Câmara em 1° de fevereiro, emitiu nota oficial sobre o posicionamento. A atitude da deputada vem após o governador publicar no último sábado (14) que disponibilizaria a Defensoria Pública em defesa dos presos sul-mato-grossenses que invadiram os três Poderes e ajudaram a depredar prédios públicos de Brasília. Antes disso, Riedel recebeu a bancada do PT para tratar de articulações referentes a cargos no governo, após ser rechaçado pelo deputado Zeca do PT, que se referiu à atitude como ingratidão por conta do apoio na campanha. Parte da militância, que já não estava “em flores” com o tucano, prefere que o PT não componha a base do governo.

É o caso do pai da deputada, o jornalista Gerson Jara, que postou na rede social, a seguinte frase: “No PT de MS temos uma nova facção: os lambe-botas por carguinhos. Triste”.

Depois disso, ele foi indagado por já ter ocupado cargo. Gerson respondeu e não voltou atrás da opinião: “No mais, os lambe-botas do agronegócio podiam mudar de partido”, disse. Passado o mal-estar houve a reunião do partido onde os participantes votaram e decidiram, pela maioria, compor o governo de Riedel.

A deputada Camila Jara publicou nota oficial, onde destacou as prioridades e questões ideológicas. “Priorizando a independência política e a fidelidade às convicções ideológicas, o mandato da deputada federal eleita Camila Jara (PT) decidiu não compor o governo de Eduardo Riedel.

Com a decisão, abrimos mão de indicar qualquer nome para ocupar cargos na gestão, independentemente de posição e/ou hierarquia.” A deputada desejou boa gestão ao Riedel ao finalizar a nota. “Desejamos sorte ao novo governo e reforçamos a disponibilidade, o interesse e o compromisso de auxiliar e construir, junto ao Executivo Estadual, políticas públicas, sobretudo as que têm como foco a redução das desigualdades e a melhoria da vida de quem mais precisa e das minorias que não se veem representadas.”

O presidente do PT, Vladimir Ferreira, comentou ao jornal O Estado sobre a decisão de liberar aqueles que não se sentirem confortáveis. “Tomamos essa decisão, muito por conta da conjuntura atual da política que o Brasil vive e por acharmos ser necessário que as forças democráticas estejam cada vez mais próximas.” Ele acrescentou que, como o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê investimentos e políticas públicas para esses setores, as lideranças acharam viável. “O presidente Lula vai ter foco nessas políticas e garantir que os recursos cheguem mais rapidamente a MS.” Participaram da reunião Vander Loubet, Zeca do PT, Pedro Kemp e Amarildo Cruz.

Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.