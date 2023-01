Atividades do Movimenta Campo Grande voltam na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (23), os parques e praças de Campo Grande irão retomar suas atividades esportivas oferecidas pelo Movimenta Campo Grande. Serão oferecidas, com apoio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), 48 oficinas para a população, de diferentes modalidades esportivas.

De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, a meta de 2023 é atender 1 milhão de pessoas. “São boas as expectativas para 2023: esperamos ultrapassar mais de um milhão de pessoas atendidas com nossas atividades e buscar apoio para realizar melhorias em parques e praças e assim, elevar a qualidade de atendimento. Começamos o ano já organizando a limpeza e manutenção. A população contribui com impostos e merece o retorno desses valores com esses serviços”.

No ano passado, o programa esportivo realizou aproximadamente um milhão de atendimentos, nas sete regiões da cidade, tanto em áreas urbanas, quanto nas rurais. Foram mobilizados 150 profissionais de educação física, que atenderam as comunidades das sete regiões de Campo Grande, com o total de 12.200 inscritos em 90 núcleos de atendimento.

O professor de ginástica funcional e capoeira, Márcio da Silva Pinto, relatou que atende mais de 200 alunos no Parque do Sóter e comenta que está ansioso para retornar com as atividades. “Estou animado e com vários planos de aulas novos e diferentes, onde poderei ajudar nossos alunos a alcançar os objetivos deles, tanto no prazer em fazer a atividade física, quanto melhorar sua qualidade de vida”.

Para uma das participantes do Movimenta Campo Grande, Aparecida Cavaretto, de 66 anos, o programa de exercícios tem ajudado na sua saúde. “ Fazer exercícios tem feito toda a diferença na minha saúde. Até hoje não tive Covid, mesmo convivendo com pessoas infectadas. Penso que meu sistema imunológico está bem graças aos exercícios físicos”.

O programa

De acordo com a Funesp, o Movimenta Campo Grande tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer.

Entre as modalidades, estão futebol, vôlei, Zumba, Fitdance, pilates, treinamento funcional, tênis, capoeira e judô.

