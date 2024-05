Prefeitura mobiliza toneladas de doações para somar forças com CTG e ajudar vítimas do RS

Mais de 20 toneladas de donativos foram coletadas em poucas horas de campanha da Prefeitura de Campo Grande, sob liderança da Prefeita Adriane (PP), e que já estão sendo enviadas ao Rio Grande do Sul. Esses produtos se somam às mais de 140 toneladas arrecadadas pelo CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Tropeiros da Querência e que também estão sendo encaminhadas ao RS. Água mineral, itens de higiene pessoal, fraldas, leite em pó, roupas e alimentos estão sendo transportados tanto por via terrestre quanto aérea.

Em auxílio ao Estado brasileiro atingido pelas enchentes que deixaram milhares de pessoas desabrigadas, Adriane tomou a frente rapidamente e convocou equipe técnica das secretarias pertinentes e estabeleceu parcerias com empresários e entidades da Capital para coordenar essa grande ação humanitária pelo Executivo Municipal. A última carga de caminhão que saiu do CTG seguiu diretamente para as cidades de Charqueado, Roca Salles e Novo Hamburgo.

Adriane sugeriu inclusive que Campo Grande “adote” municípios para que as doações arrecadadas sejam bem distribuídas e realmente aproveitadas. A Prefeita explicou que dessa maneira é possível entender exatamente a necessidade daquele município para atender as reais necessidades fazendo com que as cidades tenham inclusive um pouco mais de autonomia em sua recuperação neste período.

A parceria estabelecida com o CTG, empresas, transportadoras, entidades e servidores rapidamente se converteu em uma corrente de solidariedade. A Prefeitura de Campo Grande está recebendo doações em todas as secretarias, no Paço Municipal, no Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), nos CRAS e na Defesa Civil Municipal.

Adriane conseguiu uma parceria com a Aena Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Campo Grande, resultando numa ação direta, onde as equipes voluntárias da prefeitura recebem as doações no local, fazem a triagem e já as embarcam em aviões para a região Sul para dar agilidade. Além disso, houve também uma parceria com a Águas Guariroba, que auxilia com doações de água mineral.

A primeira carga da Prefeitura encaminhada ao CTG teve uma arrecadação recorde com 7 toneladas em 6 horas. Na quinta e sexta-feira (9 e 10), mais de 10 toneladas de água mineral foram transportadas por via terrestre, com apoio da Setlog (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas de MS).

Além das arrecadações, os servidores municipais também estão fazendo doações, e a Prefeitura ainda está contribuindo com infraestrutura e logística na sede do CTG. As equipes da Sisep realizaram a limpeza de uma grande área para servir de estacionamento e deixar o pátio livre para a carga e descarga de caminhões. A Guarda Civil Metropolitana está presente no local, garantindo a segurança dos voluntários.

Diversas equipes da prefeitura estão ajudando com trabalho voluntário, recebendo os donativos, fazendo a triagem e até mesmo no carregamento dos caminhões.

Para a Prefeita Adriane (PP), este é um momento que requer união em prol da humanidade e dos irmãos do Rio Grande do Sul. “Seja pela terra ou pelo ar, nossa missão é fazer com que esse material chegue até as vítimas. Nossa preocupação é com o bem-estar das pessoas, com a qualidade de vida.”

Essa pronta resposta solidária evidencia a capacidade de liderança de Adriane, que se mostra cada vez mais preparada para enfrentar grandes desafios, sendo atualmente a pré-candidata que mais cresce entre os postulantes à cadeira do Executivo Municipal de Campo Grande.

