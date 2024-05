Gerson destaca novas obras e investimentos para Terenos na celebração de 71 anos do município

Celebrando 71 anos de emancipação, o município de Terenos apresentou na noite de ontem (08) um balanço das recentes conquistas do município e anunciou um pacote de obras e investimentos futuros para o município. O evento foi realizado no Centro Cultural Senador Ramez Tebet e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro.

Durante a solenidade o deputado destacou os avanços do município nos últimos anos e o esforço da Assembleia e Governo do Estado no direcionamento de investimentos para o desenvolvimento dos municípios.

“Hoje estamos aqui para fazer aquilo que a população precisa, que é a entrega para a população. A Assembléia Legislativa foi determinante na construção do equilíbrio econômico do Estado de Mato Grosso do Sul para que pudéssemos hoje assinar este convênio. Venho feliz para comemorar estes 71 anos de emancipação e contem com a Assembleia Legislativa. Nós queremos resultados, que são obras de infraestrutura, melhoria da qualidade de vida e geração de emprego e renda para a população”, celebrou o deputado, parabenizando também o prefeito do município Henrique Budke.

Obras Concluídas e Entregues

Cobertura da Feira do Produtor: Proporcionando mais conforto e comodidade aos nossos feirantes e visitantes.

Monumento das Araras: Uma obra artística que celebra nossa rica fauna local, criada pelo renomado artista plástico Cleir.

Reformas dos Centros de Saúde (ESFs): Vila Mariana, Santa Mônica, Vila Ferreira e Vila Jamil foram revitalizados para melhor atender às necessidades de saúde da população.

Recapeamento de Ruas: Diversas vias importantes da cidade, incluindo Jardim América, Rua 15 de Novembro e Rua Arnaldo Glagau, foram recapeadas para garantir melhores condições de tráfego.

Centro Cultural Senador Ramez Tebet: A reforma do Centro Cultural Senador Ramez Tebet foi concluída, marcando a primeira vez que o local passou por obras desde a sua inauguração há 17 anos.

Novos Investimentos em Andamento

Pavimentação Asfáltica: Projetos estão em andamento para pavimentar a ligação do bairro Vivare à Vila Ferreira, além de investimentos em diversas ruas da cidade.

Substituição de Pontes: Três pontes de madeira na Colônia Nova, Colônia Jamic e Recanto Nuara estão sendo substituídas por estruturas de concreto, visando melhorar a segurança e a acessibilidade.

Pavimentação e Drenagem: A Avenida Perimetral e o Bairro Camilo Boni estão passando por obras de pavimentação e drenagem para proporcionar mais qualidade de vida aos moradores.

Reforma de Infraestruturas: O ESF do Assentamento Patagônia está sendo reformado, e estão sendo feitas melhorias de acesso no bairro Bodoquena.

Habitação Popular: Através do Programa Minha Casa, Minha Vida, 50 novas casas populares estão sendo construídas no Residencial Vivare.

Esporte e Lazer: O Ginásio de Esportes será reformado, para oferecer melhores espaços e oportunidades para atividades esportivas que passará a se chamar Ginásio de Esportes Edmilson Ferreira Pinto “Alemãozinho”.

Pavimentação da MS 355: Em parceria com o Governo de Estado de Mato Grosso do Sul, foi assinada a Ordem de Serviço para a pavimentação da rodovia MS 355, que liga Terenos à Dois Irmãos do Buriti.

