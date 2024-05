Helicóptero de MS ajuda no resgate de crianças e transporte de gestante no Rio Grande do Sul

O helicóptero da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) enviado ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate às vítimas das enchentes, continua seu trabalho humanitário e de socorro no estado gaúcho.

Na terça-feira (7) a equipe de militares fez o transporte de uma gestante na cidade de Tapes até o Hospital Moinhos, em Porto Alegre. Ainda realizou o resgate de 35 pessoas, entre crianças e enfermos, e o envio de entrega 1.200 garrafas de água, 550 marmitas, 250 kg de fraldas.

Também houve o transporte de equipe técnica com antena Star link para ajudar nos pontos de comunicação. A aeronave do Mato Grosso do Sul está com base em Porto Alegre, realizando ocorrências em Eldorado do Sul, Canoas e na região sul da capital gaúcha.

O helicóptero esquilo, prefixo PT-FRN, da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) decolou para o Rio Grande do Sul no último sábado (4), equipado com um guincho elétrico para o resgate de pessoas em áreas isoladas e de difícil acesso.

A equipe é composta por cinco militares especialistas em busca e salvamento. O equipamento é capaz de içar até duas pessoas, suportando um peso de 204 quilos. Também possui um imageador térmico.

Bombeiros

Outra equipe com nove bombeiros militares do Estado e duas viaturas de salvamento também seguiram por terra ao Rio Grande do Sul na última sexta-feira (3). Eles levaram quatro embarcações, dispondo de barcos, caiaques e equipamentos para resgate. O grupo tem oito especialistas em salvamento aquático e mergulho e um médico.

Eles estão atuando nas cidades gaúchas de São Leopoldo e Canoas, e nos primeiros dias já resgataram mais de 900 pessoas e aproximadamente 200 animais.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Frederico Reis adiantou que em um segundo momento, assim que as águas abaixarem, a corporação já está preparando o envio de mais uma equipe, que vai seguir com militares e cães para ajudar na parte de busca.

Com Informações Comunicação do Governo de MS

