Homem é morto a tiros no bairro Guanandi, em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (10), um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado a tiros após sair de uma tabacaria situada na movimentada Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, a vítima, que estava a bordo de uma motocicleta, foi surpreendida por dois indivíduos suspeitos quando alcançava a esquina da Rua Jatobá. Sem qualquer chance de defesa, o homem foi alvo de disparos, sem que até o momento tenha sido confirmado se os agressores estavam a pé ou em algum veículo.

Ainda de acordo com informações preliminares, o homem aparentava ter cerca de 30 anos de idade, foi atingido por dois tiros, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência. Além dos ferimentos provocados pelos disparos, a vítima apresentava lesões no rosto, cuja origem ainda não foi esclarecida.

A perícia técnica irá determinar se tais lesões foram resultado de uma queda ou agressão anterior ao homicídio. A polícia isolou a área do crime, cerca de 100 metros de uma tabacaria frequentada pela vítima momentos antes de sua morte, para o trabalho da polícia científica e a realização da perícia técnica.

Familiares da vítima retiraram a motocicleta do local do crime antes da chegada da polícia, impossibilitando a realização de uma análise mais detalhada do veículo. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso, buscando esclarecer os motivos e identificar os autores do crime.

