Parlamentares devem apreciar três propostas na última sessão da semana

Previsto na Ordem do Dia, os deputados estaduais devem apreciar e votar, nesta quinta-feira (25), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), três projetos de lei. A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou através dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Será votada a redação final do Projeto de Lei 242/2022, do deputado Lucas de Lima (PDT), que dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atesta Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais deficiências irreversíveis, para os fins que especifica, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o projeto, tais laudos terão validade por tempo indeterminado, tanto para a rede de serviços públicos quanto para a rede privada, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Em discussão única os deputados votarão o Projeto de Lei 71/2024, do Poder Judiciário, que denomina a sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Paranaíba. A proposta homenageia o desembargador José Benedicto de Figueiredo, que atuou como promotor de justiça naquela localidade.

Por fim, em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei 84/2024, da Mesa Diretora (2023-2024), que trata sobre o reajuste remuneratório dos servidores do Poder Legislativo e altera a redação de dispositivos da Lei n° 6.064, de 1° de junho de 2023, para atualizar os valores do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte.

Com informações da Agência Alems.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: