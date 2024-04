Motociclista morre após se envolver em acidente com caminhão e carreta na BR 262

Na manhã desta quinta-feira (25), uma colisão entre um caminhão, uma carreta e uma moto deixou uma vítima. O motociclista, identificado como Luiz Bartolo Louveira, de 56 anos, morreu após colidir frontalmente com o caminhão. O acidente ocorreu na BR 262, próximo ao Indubrasil.

Segundo informações preliminares, o condutor da carreta estava retornando de Terenos, enquanto Luiz seguia no mesmo sentido com sua motocicleta. Ao tentar uma ultrapassagem, ele colidiu com o motorista do caminhão, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, o pneu do caminhão estourou, levando o condutor a perder o controle e invadir a pista contrária, batendo de frente com a carreta. As cabines ficaram totalmente destruídas, assim como a motocicleta da vítima. A moto parou cerca de 15 metros do local da colisão, enquanto o corpo de Luiz ficou no meio da BR.

Os motoristas da carreta e do caminhão foram socorridos em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Campo Grande.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local controlando o fluxo do trânsito; neste momento, o tráfego está fluindo no sistema pare e siga.

