Condutor perde controle da direção e derruba poste na Via Park

Na noite de quarta-feira (24), um acidente na Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, conhecida como Via Park, no Bairro Vivenda do Bosque, em Campo Grande, chamou a atenção dos moradores locais. Um motorista perdeu o controle de seu veículo e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública, deixando o restaurante próximo sem energia elétrica.

O impacto foi significativo e resultou em danos tanto ao veículo quanto ao poste. O restaurante, cujo proprietário é Marcos Ribeiro, de 52 anos, ficou às escuras devido à interrupção no fornecimento de eletricidade. Ribeiro relatou ao site Campo Grande News que estava em sua residência quando o alarme do estabelecimento disparou, alertando-o sobre o ocorrido.

“Como eu estava sem acesso às câmeras, vim ver o que havia acontecido. Quando cheguei, o motorista já havia sido atendido pelo Samu”, explicou Ribeiro, destacando a rápida resposta dos serviços de emergência. A energia elétrica foi restaurada por volta das 7h10 da manhã seguinte, após esforços da equipe de manutenção.

Este não é o primeiro incidente desse tipo na região. O empresário lamentou que esta seja a segunda vez que um acidente semelhante ocorre no local, fazendo referência a um evento semelhante em 2022. Como medida preventiva, após o incidente anterior, ele instalou geradores de energia no restaurante para evitar perdas devido a falhas no fornecimento elétrico.

“Tenho muitos freezers e muita carne armazenada que não pode estragar”, explicou ele, ressaltando a importância da energia elétrica para a operação do seu negócio.

Até o momento não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do motorista envolvido no acidente. As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo serão investigadas pelas autoridades competentes.

