Adriane Lopes diz conversar com partidos para definir vice na chapa

Prefeita confirma que ‘conversa foi muito positiva” sobre apopio de Bolsoanro

Em visita ao jornal O Estado, a prefeita de Campo grande e pré-candidata a reeleição, Adriane Lopes (PP), disse que ainda não tem definido o nome que irá compor chapa com ela, no cargo de vice-prefeito. “Eu acho que vice é uma articulação. Nós temos uma pré-campanha. Não temos nenhuma definição, mas estamos conversando com vários partidos”, disse.

Se já tem algum nome, a prefeita não quis adiantar. Por estratégia política, nenhum pré-candidato anunciou até o momento o nome do seu pré-candidato a vice, mas nos bastidores especula-se o nome do presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB) como forte opção para compor a chapa do pré-candidato do PSDB, Beto Pereira. Além disso, o pré-candidato é que soma mais apoios de outros partidos até o momento. No momento, se Adriane vai disputar com chapa pura ou se aliar a outro partido com indicação de vice, ainda é um mistério.

Candidato aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador serão escolhidos em convenções partidárias, realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Depois da definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Calendário Eleitoral

A Lei das Eleições proíbe qualquer candidato ou prefeito inaugurar obras durante o período eleitoral. A proibição entra em vigor durante os três meses que antecedem a data das eleições. Quem descumpre essa norma tem a candidatura cassada. Por isso, segundo a prefeita Adriane, ela corre contra o tempo para entregar o máximo de obras concluídas, antes do prazo legal.

“O meu foco é Campo Grande! Como vocês tem visto a gente tem andado três períodos, né? Não são dois. De manhã, à tarde, à noite, em busca de atender os moradores da cidade. Sábado agora. Nós fizemos o Todos em Ação. Lá na Nova Campo Grande. Mais de quinze mil atendimentos. Trezentos serviços ofertados numa parceria da prefeitura com o grupo Mutirão. Então a gente tem levado o serviço até as comunidades. Há dois anos atrás quando eu assumi a gestão eu fiz o primeiro Todos em ação nessa mesma escola. Não tinha asfalto, hoje tem. Não tinha ar condicionado, hoje tem. A escola está sendo totalmente revitalizada, não só a escola, mas as EMEIs do bairro. A gente está avançando nas vias que não são pavimentadas com patrolamento, cascalhamento e assim a gente segue”, disse Adriane.

Apoio de Biolsonaro

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tornou público na última semana que esteve no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, em ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Para aproveitar a ocasião, a prefeita foi ao encontro do ex-presidente numa padaria onde os bolsonaristas estavam reunidos para o café da manhã antes do evento, visando conseguir que o ex-presidente apoie sua pré-candidatura no Estado.

“Bom, nós estivemos no Rio de Janeiro, tomamos café com o ex-presidente. Conversamos sobre política e eu penso, se nós estamos em busca de apoios, eu que tenho que ir atrás. Então nós fomos atrás demonstrar que temos interesse, sim, no apoio do PL em Campo Grande, estamos trabalhando para fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul”, declarou Adriane.

Também marcaram presença no evento o deputado federal, Marcos Pollon (PL); deputado estadual, João Henrique Catan (PL); deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL), general de Exército, Walter Braga Netto; presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entre outros. A cúpula do PL em Mato Grosso do Sul, representada pelo deputado federal e presidente do PL-MS, Marcos Pollon defende que o partido tenha candidatura própria na Capital e como pré-candidato, o ex-deputado Rafael Tavares. Além do seu nome, o deputado estadual João Henrique Catan (PL), também colocou o nome na disputa interna para ser o pré-candidato, tendo, inclusive, seu nome citado por Bolsonaro como possível escolha.

Por outro lado, a presidente do PP em Mato Grosso do Sul, senadora Tereza Cristina (PP), quer repetir a estratégia da última eleição, quando convenceu Bolsonaro a não dar apoio total ao candidato bolsonarista, o ex-deputado Capitão Contar (PRTB) na disputa para o Governo do Estado. Apesar de ter atendido Tereza Cristina, Bolsonaro acabou pedindo votos para Contar em rede nacional, durante debate presidencial. No entanto, após o anúncio, a senadora conseguiu outro vídeo para reverter a repercussão da sua fala. Tereza apoiou o candidato tucano, Eduardo Riedel (PSDB), que no fim se elegeu governador. A prefeita também apoiou no segundo turno das eleições o candidato do PSDB, que agora é seu principal rival na disputa de 2024.

Por Daniela Lacerda

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram