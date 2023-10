Na Tribuna, religiosos falam da Semana do Nascituro e defendem direito à vida

O presidente do Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul, Wilton Melo Acosta, utilizou a Tribuna, na sessão desta quinta-feira (05), para falar sobre a importância das ações de valorização à vida, ressaltando o Dia do Nascituro e a Semana da Vida. O convite foi feito pelo vereador Gilmar da Cruz.

“Estamos, desde 2017, militando no Congresso Nacional, pelo Estatuto do Nascituro. Temos uma das principais defesas desse tema, que é o direito à vida desde sua concepção. Hoje, temos que ter uma mobilização nacional para fazer a defesa do direito à vida. Estamos em um tempo em que a vida tem sido banalizada”, disse.

Segundo ele, é preciso avançar nas legislações e políticas públicas para proteger as crianças, desde sua concepção. Acosta ainda afirmou que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem ‘usurpado’ as atribuições do Poder Legislativo.

“Fica uma reflexão sobre a importância do Legislativo neste momento. O papel do legislador que é eleito pela sociedade. Neste momento, tem sido vítima de uma usurpação de poder por parte do STF que insiste em legislar em nome do Legislativo”, completou.

Ao longo da semana de 1º a 7 de outubro, as Dioceses e Arquidioceses de todo o Brasil celebram a Semana Nacional da Vida, concluindo com a celebração do Dia do Nascituro, no domingo, dia 08.

Para o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, está havendo uma “militância exagerada do Judiciário, que cada vez mais, impõe leis”.

"Pedimos para que essa Câmara manifeste sua solidariedade ao Congresso, reivindicando à ele o poder de legislar, e não deixar isso por conta de um grupo de ministros que não foram eleitos pelo povo", pediu o religioso, que participou da Palavra Livre a convite do vereador Coronel Villasanti.

Com informações da assessoria