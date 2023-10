Câmara Municipal aprova projeto de flexibilização na venda e posse de armas perto de escolas 

Projeto foi encaminhado para a Prefeitura

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (5), projeto de flexibilização na venda e posse de armas perto de escolas da Capital. Em julho, o Governo Federal publicou um decreto determinando que clubes de tiro devam ficar distantes a 1 km dos colégios.

A votação chegou ao resultado 23 votos a favor e 3 contra. Coordenador do ProArmas em Campo Grande, Gabriel Pollon esteve presente na sessão e explicou ao O Estado que os estabelecimentos envolvendo armamento próximos de escolas levam mais segurança para a população. “É um ambiente onde tem pessoas idôneas, pessoas de bem.”

De acordo com Pollon, o Governo Federal veio com a mão pesada com o decreto restringindo também os calibres. “Isso trouxe um impacto financeiro para os lojistas, que enfrentam uma dificuldade junto a este cenário de mudar de local, pois existem gastos, alvarás. É tudo realmente difícil e a mudança inviabilizaria a atividade.”

A mobilização é para que essas instituições comerciais possam continuar operando. “Até porque é competência do município legislar sobre essa questão. Vemos aí uma clara invasão de competências, uma “agenda de vingança”,”comenta Pollon sobre o atual governo.

Regime de urgência

Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Carlão afirmou para a reportagem que o projeto foi colocado sob regime de urgência para que a Prefeitura regularmente a questão dos clubes de tiro. “A atividade já existe, é esportivo. Eles têm os associados e possuem uma dificuldade de se adequarem ao decreto”, avalia.

O vereador e Coronel da Polícia Militar, Alírio Villasanti Romero declarou que é necessário fomentar essa atividade econômica. "Tem muito esportistas que gostam de praticar tiros, desde que esteja dentro da legalidade. Existe todo um arcabouço legal para que a pessoa possa utilizar arma."

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Carlos Eduardo Ribeiro