Vice-Presidente da União Africana apela ao fortalecimento das relações entre China e África

A vice-presidente da Comissão da União Africana (UA), Monique Nsanzabaganwa, enfatizou a necessidade de um reforço nas relações entre a África e a China, abordando diversos setores para ampliar a cooperação entre os dois continentes.

Nsanzabaganwa ressaltou o valor significativo que o continente africano, por meio da UA, atribui às suas relações extensivas com a China, destacando a importância de aprimorar esses laços bilaterais.

“É crucial explorar novas perspectivas para a cooperação África-China, tais como a expansão do comércio e investimentos, a troca de experiências na redução da pobreza, o fortalecimento da cooperação na economia digital, a promoção do empreendedorismo por jovens africanos e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas”, afirmou Nsanzabaganwa.

Essas declarações foram feitas pela alta funcionária da UA durante um evento comemorativo do 74º aniversário da fundação da República Popular da China (RPC), realizado na capital etíope de Adis Abeba.

Nsanzabaganwa salientou ainda que a UA continuará a admirar a China pela implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, alinhada com o plano de desenvolvimento continental de 50 anos da UA, a Agenda 2063, e com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

Ela agradeceu o apoio ativo e a participação dos países africanos na implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, elogiando o suporte do governo chinês aos diversos programas implementados pela UA e seus países membros.

Por sua vez, durante o evento, He Youlin, encarregado de negócios da Missão da China junto à UA, reiterou o apelo de Nsanzabaganwa para um reforço da cooperação China-UA e dos laços China-África. Ele destacou a China e a UA como parceiros fundamentais na defesa da imparcialidade e da justiça internacionais.

“Acreditamos que, com esforços conjuntos, poderemos unir a grande força dos 2,8 bilhões de chineses e africanos, levando a parceria estratégica e cooperativa abrangente China-África a uma nova fase e construindo uma parceria China-África de alto nível com um futuro compartilhado”, afirmou He Youlin.

Com informações de XINHUA Português

