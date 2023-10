39º Festa de Peão de Boiadeiro inicia nesta quinta-feira em Dourados

A cidade de Dourados se prepara para receber a 39ª edição da Festa de Peão de Boiadeiro, um dos eventos mais esperados no calendário local e uma das maiores e mais importantes festas de peão do Mato Grosso do Sul. Com o apoio da Prefeitura Municipal, o evento, organizado pelo Sindicato Rural, terá início nesta quinta-feira (5) e se estenderá até o domingo (8) no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. O atrativo principal são os rodeios em touros e cavalos, que além de oferecerem emoção e adrenalina, concedem vagas para o circuito nacional.

A Festa de Peão de Boiadeiro é um evento consolidado no município, integrando oficialmente o calendário de eventos de Dourados. As competições realizadas durante a festa fazem parte da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) e da LNR (Liga Nacional de Rodeio), oferecendo aos competidores a oportunidade de garantir vaga em eventos renomados, como o Rodeio de Barretos e a Final Nacional de Rodeio, programada para dezembro.

Essa grande celebração não apenas atrai um vasto público, impulsionando o turismo local, mas também desperta interesse de investidores que visam explorar novas oportunidades de negócios na cidade. O prefeito de Dourados, Alan Guedes, ressalta a importância da festa para a economia local, afirmando que ela é um marco histórico e cultural na região.

“Essa festa já faz parte do calendário oficial de eventos da nossa Dourados e a prefeitura é parceira, principalmente por tudo o que ela representa para nossa história, nossa cultura e pelo fomento à economia local, uma vez que movimenta o setor hoteleiro, comércio, ambulantes, setor alimentício, turismo, entre outros”, destaca o prefeito.

Além de ser um evento esportivo e cultural, a 39ª Festa de Peão de Boiadeiro cumpre um papel solidário, contribuindo para a construção do Hospital de Amor de Dourados, uma unidade dedicada ao tratamento de pessoas com câncer. Toda a renda proveniente da venda dos camarotes será revertida para essa nobre causa.

A programação do evento também oferece entretenimento musical com artistas regionais se apresentando em todos os dias da festa. A dupla Fábio & Junnior inicia os shows nesta quinta-feira (5), seguida por Alex & Yvan no dia 6, João Haroldo & Betinho no dia 7 e, para encerrar com chave de ouro, a dupla Rapha & Leo no dia 8.

Além dos renomados peões que participarão das competições, a 39ª Festa de Peão de Boiadeiro traz figuras ilustres do mundo do rodeio, como Almir Cambra, um dos locutores mais respeitados do país com mais de 30 anos de carreira e diversos prêmios. Nomes como Fagner Rangel, Esnar Ribeiro e Umberto Júnior também estarão presentes, enriquecendo o espetáculo.

Com grande expectativa de recorde de público, o Sindicato Rural tem se empenhado na preparação do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho para receber a população e os competidores.

Com mais Informações da Prefeitura de Dourados

