VÍDEO: Avião bimotor explode durante decolagem em MT e piloto de MS morre

Um avião King Air C-90 explodiu após um problema de decolagem na tarde de quarta-feira (4), em um aeroporto particular na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, e matou duas pessoas, uma delas o piloto, que era de Campo Grande, identificado como Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos.

Conforme informações da mídia local, haviam mais duas pessoas no avião com Fernando, que seriam empresários do agronegócio, que conseguiram sair a tempo e foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá, por helicóptero do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas). A outra vítima seria um trabalhador de uma empresa terceirizada, que fazia parte de uma obra no aeroporto.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que o avião tenta decolar, mas bate uma das asas na pista, derrapa até uma estação de obras e explode. O local fica rapidamente tomado pelas chamas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

O grupo Bom Futuro, responsável pelo aeroporto, publicou nota e lamentou o acidente, informando que o avião não pertencia à empresa.