Ministros debatem em MS orçamento dos próximos 4 anos do governo federal

Neste fim de semana está prevista a presença de três ministros em Campo Grande, para debater orçamento referente aos próximos quatro anos do governo federal. Acontece no próximo sábado (17), a plenária estadual do PPA (Plano Plurianual) Participativo 2024–2027.

Realizado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o evento será realizado a partir das 10h, no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, na UFMS (Universidade Federal

de MS).

Além do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, o evento contará com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

A deputada federal Camila Jara (PT/MS) explica que o Plano Plurianual Participativo 2024–2027 é a oportunidade de a população opinar e participar do planejamento do país, para os próximos quatro anos.

“É um novo momento para o Brasil. Agora, o governo federal ouve e dialoga com a população, para decidir as prioridades na aplicação e investimento do dinheiro público. Além de aproximar e envolver as pessoas na política, esse tipo de evento mostra que o poder do povo para decidir os rumos do país não se resume a apenas votar em cada eleição”, esclareceu a parlamentar.

Pela plataforma

Quem não conseguir participar presencialmente da Plenária, no próximo sábado, pode acessar a plataforma Brasil Participativo e votar em três programas do governo federal como prioritários, além de apresentar três propostas e votar em outras três. A plataforma fica ativa até o próximo dia 10 de julho.

Serviço: Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027

Data: 17/6 (sábado)

Horário: 10h às 13h

Local: Teatro Glauce Rocha (R. UFMS, S/N, Universitário)