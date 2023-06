MS registra abertura de 838 novas empresas em maio; tendência de alta continua

Em maio foram abertas 838 novas empresas em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Carta de Conjuntura divulgada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base em dados da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

É o segundo melhor resultado para o mês de maio de toda a série histórica que se iniciou em 2000 e a tendência continua de alta, com variação de 12,20% no acumulado do ano – 4.308 empresas – em relação ao mesmo período do ano passado.

O setor de Serviços continua sendo o principal atrativo para novos empreendimentos no Estado, sendo responsável pela abertura de 605 empresas em maio, ou seja, 72,2% do total. Outras 212 empresas abertas no mês passado são de atividade Comercial e na Indústria, 21.

Os municípios com mais empresas abertas no mês de maio foram: Campo Grande (1.770, ou 41,09%); Dourados (546, 12,67%); Três Lagoas (181, 4,20%); Ponta Porã (118, 2,74%); Naviraí (112, 2,60%); Chapadão do Sul (91, 2,11%); Corumbá (76, 1,76%); Maracaju (76, 1,76%), Ribas do Rio Pardo (69, 1,60%).

A Carta de Conjuntura de Abertura de Empresas é um documento que apresenta informações sobre a criação de novas empresas no Estado, tendo como fonte principal de dados a Junta Comercial do Mato Grosso do Sul. Todos os empresários que desejam abrir uma empresa em Mato Grosso do Sul – com exceção do MEI (Micro Empreendedor Individual) precisa registrar seu negócio na Jucems, o que é feito por meio digital, com rapidez e segurança.

A Jucems está interligada a outros órgãos públicos, como Receita Federal e Secretaria da Fazenda, o que permite a troca de informações e validação de dados instantaneamente. Acesse também: Com investimento de quase R$ 52 milhões, prefeitura anuncia 71 novos ônibus

