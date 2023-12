Possível alteração no Turismo mexe com parlamentares de MS

Atual ministra deixou a sigla e União Brasil quer indicar outro nome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, na terça-feira (13), que pretende realizar uma troca no comando do Ministério do Turismo. Com a saída eminente de Daniela Carneiro, o nome da senadora Soraya Thronicke (União) para ser indicada ao cargo passou a ser cogitado nos bastidores, porém, ela negou quaisquer possibilidades, via assessoria.

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, quer o comando da pasta e deseja o afastamento de Daniela, pois ela pediu desfiliação da legenda. Com a notícia, algumas lideranças próximas ao União Brasil de Mato Grosso do Sul chegaram a esboçar que Thronicke poderia ter o convite efetuado. Porém, ao jornal O Estado, a assessoria de comunicação informou que essa história não existe e que a senadora está internada, fazendo exames no DF Star. “E essa história do nome dela estar sendo pensado não existe”, esclareceu.

Já com o União Brasil, o Palácio do Planalto precisa acertar o que pode ceder ainda ao partido, que já tem três pastas na Esplanada (incluindo o Turismo) e o controle de estatais, como a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), sob comando da sul-mato-grossense Rose Modesto, que, apesar de brigas internas com o partido, no Estado, foi indicada.

Embratur

Além do próprio Ministério do Turismo, a legenda pressiona para comandar a Embratur, hoje presidida pelo ex-deputado Marcelo Freixo (PT-RJ) e os Correios, dirigidos pelo advogado Fabiano Silva, do grupo petista ligado ao Prerrogativas. Isso poderia até mesmo prejudicar o cargo do ex-deputado federal Fábio Trad (PSD), que ocupa o cargo de controlador-auditor da Embratur. Questionado sobre essa possibilidade, Trad disse, ao jornal O Estado, que, até o momento, a Embratur ficaria intacta. “Pelo que conversei com Freixo, a Embratur estaria fora. Mas só estou na Embratur porque acredito no trabalho do Freixo. Por uma questão de lealdade pessoal a ele. Se ele sair, saio junto.”

Pressão

Em reunião com Daniela, o presidente Lula disse à ministra haver um pedido explícito do União Brasil pela mudança e afirmou que, por ela ter pedido desfiliação do partido, é natural que a legenda requisite o cargo. Quem está na lista de possíveis nomes indicados é o deputado Celso Sabino (PA).

Daniela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, pediram cargos nosegundo escalão no Rio de Janeiro, como o comando da SPU (Secretaria de Patrimônio= da União) e de hospitais federais. Também esperam ser recompensados com emendas, em especial na saúde.

Segundo negociadores do governo, é possível que o pleito seja atendido, mas isso ainda está em discussão. A pressão pela saída de Daniela foi motivada por uma demanda do União Brasil, quando ela e Waguinho pediram para deixar a legenda.

O ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Alexandre Padilha (PT), também participou da reunião e, mais tarde, afirmou que o encontro foi para analisar uma demanda “natural” do União Brasil.

“Tem um processo que é natural de um partido que, avaliando os ministros que indicou, quer rediscutir”, disse. “Isso é absolutamente natural para quem está no mundo da política. O que importa é que, em nenhum momento, há qualquer questionamento sobre o trabalho da ministra Daniela.”

Internação para exames médicos

Ontem (14), a assessoria de comunicação da senadora Soraya Thronicke (União Brasil) informou que ela estava internada no hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames e fazer o acompanhamento do quadro alérgico grave que manifestou, há algumas semanas. “A parlamentar segue fazendo um check-up devido ao tratamento e adequação dos medicamentos para alergia. O quadro de saúde da senadora Soraya não apresenta riscos e ela segue apresentando melhoras.”

Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

