Com investimento de quase R$ 52 milhões, prefeitura anuncia 71 novos ônibus

Esta já é vista como a maior renovação em dez anos e veículos devem começar a circular em julho

Na tarde de ontem (14), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou a chegada de 71 novos ônibus, que vão substituir os veículos mais antigos que ainda operam na Capital. Conforme o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende, cada ônibus custa, em média, R$ 730 mil, o que soma um total de R$ 51.830.000 em investimentos do poder Executivo municipal. “A renovação abrange 15% do total, que hoje conta com 450 veículos. Essa frota vai substituir os ônibus que estão rodando há mais tempo e todos eles têm acessibilidade necessária para atender à população”, afirmou o presidente do Consórcio Guaicurus.

O anúncio contou com a presença secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, João Rocha, Odilon de Oliveira Júnior, diretor-presidente da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) e o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno. Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes (PP) fez questão de ressaltar que essa é a maior renovação dos últimos dez anos, no que se trata de qualidade no transporte coletivo de Campo Grande. “Em pouco mais de um ano de gestão, estamos fazendo o que não foi feito em dez anos e vamos avançar cada vez mais”, disse.

Adriane ainda afirmou que, dos ônibus adquiridos, 21 já estão em Campo Grande e até o dia 29 de junho deve chegar o restante. “Nosso maior objetivo, nesse quesito, é proporcionar qualidade de vida aos usuários do transporte coletivo da Capital e, a partir de julho, essa nova frota já estará atuando nas ruas da Capital”, explicou a chefe do Executivo.

De acordo com a prefeita, a conquista faz parte da execução do contrato com o Consórcio Guaicurus e foi possível graças ao subsídio do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul que, desde o início do ano, passou a arcar com os custos do transporte público coletivo dos alunos da Rede Estadual de Ensino. “Quem pagava a conta dos estudantes, por exemplo, eram os outros usuários e, quando o governo liberou o subsídio, de pouco mais de R$ 10 milhões para arcar com esse custo, nós começamos a buscar melhorias e, durante as tratativas, percebemos que era possível realizar o investimento nesse momento”, disse.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno lembrou que os novosveículos correspondem a, aproximadamente, 15% da frota total, que atualmente conta com 450 ônibus. “Não podemos definir em quais linhas esses ônibus irão circular, porque isso é variável, até mesmo com os veículos antigos. Um ônibus que hoje fez a rota do 085, amanhã pode fazer a rota do 087, então, não podemos afirmar em quais regiões eles estarão”, disse. Sobre a idade média dos ônibus atuantes, que no ano passado estava em 8.7, o diretor-presidente da Agereg, Odilon de Oliveira Júnior afirmou que ainda é necessário realizar um cálculo aritmético após a chegada dos carros, para descobrir o novo coeficiente. “Nós ainda estamos no prazo, isso porque existem veículos que podem rodar por 10 e outros por 15 anos, mas há expectativa de conseguirmos renovar ainda mais essa frota, neste ano”, explicou.

Além disso, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, João Rocha, acrescentou que três terminais de ônibus devem ser entregues reformados nos próximos dias. “Os outros seis serão licitados e todos serão reformados para melhorar a qualidade de vida do cidadão”, salientou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

