Motorista é preso transportando 13,3 toneladas de maconha em carreta

Um caminhoneiro que não teve identidade revelada, foi preso ontem (14), transportando mais de 13 toneladas de maconha, em uma carreta, na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o motorista se manteve em silêncio ao ser questionado sobre o destino da viagem.

O flagrante aconteceu durante bloqueio policial, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deram sinal de parada ao condutor de um caminhão da Mercedes Benz/1318.

Ao perceber a movimentação dos policiais, o motorista desobedeceu ao sinal de parada feita pelos agentes e acelerou a carreta, abandonando o veículo metros a frente. O suspeito tentou realizar a fuga a pé, mas acabou sendo detido pelos policiais.

Em vistoria a carga em que o veículo transportava, os policiais localizaram 32 Kg de skunk e diversos fardos de maconha.

O motorista não deu informações sobre origem ou destino da droga. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna (MS).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.