Já foi atendido pelo Hospital Evangélico? Drº Antônio Cruz é candidato

O Candidato a Deputado Federal Por Mato Grosso do Sul, o médico Drº Antônio Cruz (MDB) – 1522 , defendeu os principais pontos da sua campanha, que correu simultaneamente com os atendimentos no Hospital Evangélico de Campo Grande. “Não paramos de atender no hospital em toda essa campanha, nem um minuto. Meu trabalho fala por mim.”

Para O Estado, o candidato revelou que o Hospital Evangélico atende em torno de mil pacientes por dia, entre consultas e exames. Porém, o médico atuante há 50 anos no hospital que ele próprio construiu, não perdeu o foco na missão de reerguer e reestruturar o governo de Mato Grosso do Sul. Assim como o filho, o candidato a Deputado Estadual, Drº Augusto Cruz (MDB) – 15022

“Como deputado, vou incentivar e dar condições para o empresário e o empresariado, também vou lutar para tirar a carga tributária exacerbada que escandalizou o nome do nosso Estado. Essa é a “chave-mestra do negócio, favorecendo a criação de oportunidade de emprego, que foi intensamente detonada com a pandemia”, avalia.

“Estado nenhum consegue subsistir sem oportunidade econômica, isso é importante, até no que diz respeito a saúde, porque sem trabalho, a saúde desaparece também. Sem saúde ninguém existe, muito menos trabalhar, estudar. O governo tem obrigação de manter a assistência de saúde dos cidadãos”, comenta.

“André Puccinelli (MDB) construiu centros regionais de saúde em diversos polos, mas que não funcionam devidamente, são carentes de estruturação, e da mão de obra profissional. O próprio HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), na Capital, sofre. Tanto que, depois destas eleições, caso eu for eleito, visitarei e saberei das dificuldades, as carências de lá”, projeta Antônio Cruz.

Hospital Evangélico

Com 28 anos de funcionamento, o médico lembra que a última comemoração de aniversário do hospital foi vivida por quem sentiu e sente, o que era para ser feito. “Vendo a situação de hoje, temos que ter um maior alcance.”

“Quando implantamos, de cara vi que o Hospital Evangélico precisava ser ampliado, pois nós éramos procurados por pacientes de todo o Estado. E ainda somos. O Hospital Evangélico se propõe numa investida que a atividade pública irá atuar, melhorar, equipar, para poder atender. Nós carecemos, a situação é urgente”, conclui.

Reta final

Nas últimas semanas antes do dia 2 de outubro, data marcada para o dia da votação das Eleições de 2022, o Drº Antônio Cruz e seu filho, Dº Augusto Cruz, estão dando atenção para os eleitores de Campo Grande, principalmente nos bairros.

“Graças a deus estamos numa reta final de uma jornada. Claro que não dispensamos as cidades do estado, porque o nosso alcance de saúde reúne pessoas de todos os 79 municípios do Estado. Estamos usando muito as redes sociais, isso nos permite conferir a resposta imediata dos nossos clientes que moram lá em Sonora, Antônio João, lá em Porto Murtinho, e muito mais lugares”, explica.