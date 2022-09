Mau tempo impede pouso de avião e dá susto em Simone Tebet

Após o avião em que estava arremeter e não obter sucesso nas tentativas de pouso candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) teve que cancelar a agenda de campanha desta segunda-feira (26). As más condições climáticas impediram oque a aeronave fizesse o pouso previsto para a cidade de Maringá (PR) e, diante do imprevisto, o avião precisou pousar em Pelotas (RS) porque as más condições climáticas impediram o trajeto original.

As fortes chuvas em boa parte do estado do Paraná dificultaram o pouso da emedebista. Em uma mensagem devídeo, Tebet lamentou o ocorrido. — Seria muito importante estar aí em Maringá, abraçando os companheiros, mas não vão faltar oportunidades — disse. Ela realizaria uma caminhada pelo centro de Maringá e teria um encontro na Associação Comercial e Industrial da cidade.

A agenda oficial de campanha da candidata atividades em Maringá, foi cancelada, mas os compromissos em Pelotas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram mantidos.