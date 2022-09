Traficantes presos com 16 filhotes de papagaio-verdadeiro

Por tráfico de 16 filhotes de papagaio-verdadeiro, dois homens foram presos em flagrante em Novo Horizonte do Sul, na tarde de domingo (25). A prisão se deu durante a fiscalização da operação Bocaiúva, quando a equipe monitorava a região logo depois de ser informada sobre o crime. Os homens com 32 e 40 anos de idade, inicialmente negaram que havia filhotes no local, entretanto, a polícia encontrou os 16 animais em uma caixa de papelão com furos, muito comum nas apreensões de tráfico de animais silvestres.

Os dois já têm filha criminal com o mesmo crime, estando na lista de radar da equipe. Moradores de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, foram presos e encaminhados para delegacia, onde vão responder por crime ambiental, além da multa de R$ 80 cada um.

Os filhotes foram encaminhados ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), de Campo Grande, onde permanecerão até uma possível reintrodução na natureza.