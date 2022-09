Mesmo como candidato, Drº Augusto Cruz não parou de atender no Hospital Evangélico

Pelo número eleitoral 15022, o candidato a Deputado Estadual e médico há 15 anos pelo Hospital Evangélico, Drº Augusto Cruz espera se eleger junto do pai, Dr Antônio Cruz (MDB), candidato a Deputado Federal com o número 1522. Segundo eles, ambos não pararam um minuto de atender em seus consultórios durante estas eleições.

Na avaliação de Augusto, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) peca em não ter nenhum médico. “Acho que a falta de um profissional dessa área e com esse olhar para a população. É importante um deputado visitar um hospital, alguns realmente notam algumas necessidades. Porém, quando um médico democraticamente eleito pela população, que já atua nessa área social, vai a campo para ver a real situação, tem muito mais sensibilidade.”

“É fácil um deputado mandar uma emenda para equipar o regional, mas o deputado ver aonde está sendo aplicado, com a fiscalização correta, não temos atualmente. isso pesa muito negativamente para a Assembleia Legislativa e eu quero ser esse deputado que vai para cima. Porque eu só sei fazer duas coisas, trabalhar e servir as pessoas”, comenta.

“Vejo meus colegas médicos e enfermeiros trabalhando no sufoco. Ainda mais agora, com o aumento do piso salarial dos enfermeiros paralisado, são coisas essenciais na área da saúde que estão faltando, como medicamentos e equipamentos”, reclama.

No geral, as propostas de Augusto quer defender assim que for eleito, é nas melhorias para o Estado, ações na saúde e nas casas populares. “Quero ajudar André Puccinelli (MDB) com as benfeitorias durante o mandato. O maior plano habitacional de Mato Grosso do Sul foi de André, com mais de 74 mil casas populares.”

Além disso, o Drº Augusto Cruz vai trabalhar para expandir o Hospital Evangélico em municípios estratégicos do Estado, realizando parcerias com as prefeituras, como já acontece no município de Bandeirantes.

Augusto quer implementar um projeto de lei lutar pela desburocratização da casa da saúde, que é conhecido como a farmácia de auto custo do governo. “É uma burocracia interna, se o médico não for especialista, ele não pode fazer uma prescrição médica, dependendo do caso.”

De acordo com o candidato, esse sistema além de congestionar as filas de espera, faz com que o paciente fique meses sem medicamento, sem contar aqueles que precisam se deslocar da sua cidade para receber a receita. O projeto visa também melhorar não só a vida dos idosos, mas de crianças e jovens que precisam de medicamentos caros e de uso crônico.

“Segundo o CRM (Conselho Regional de Medicina), o médico está apto de fazer tudo relacionado a medicina, desde que arque com a responsabilidade jurídica. A minha proposta é que qualquer medico registrado do CRM, vai facilitar para o paciente do interior e também de muita gente da Capital que vai no postinho.”

Voto de confiança

“Venho pedir que o povo apoie as nossas intenções e pedimos o voto de confiança, porque sabemos trabalhar e servir ao povo. Eu e meu pai, somos dois homens que trabalham pela população. Somos missionários e estamos aqui com uma missão, precisamos do voto de quem acredita no nosso trabalho sério”, conclui. Siga o Drº Augusto Cruz no Instagram (@draugustocruz38) para acompanhar de perto o trabalho que realiza há 15 anos no Hospital Evangélico.