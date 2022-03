Presidente Bolsonaro recebe medalha “Águia da Fronteira” do diretor do DOF

O presidente Jair Bolsonaro recebeu uma homenagem e um reconhecimento especial durante sua viagem até Mato Grosso do Sul hoje (29). Das mãos do diretor do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Coronel da Polícia Militar de MS, Wagner Ferreira da Silva, Bolsonaro recebeu a medalha de “Águia da Fronteira”.

A Medalha foi criada pelo Decreto Estadual nº. 10.781, de 17 de maio de 2002 para ser outorgada a autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços ao DOF e policiais que se destacaram pelo seu valor pessoal e que contribuíram, decisivamente, para o aperfeiçoamento e projeção do Departamento.

Presidente em Ponta Porã

No aeroporto, o grupo “Mulheres com Bolsonaro – Mato Grosso do Sul” foi quem demonstrou maior euforia com a chegada do presidente a Mato Grosso do Sul, mas em um dos vídeos enviados por leitores é possível ver o candidato a sucessor de Reinaldo Azambuja (PSDB) ao fundo também bastante animado.

Bolsonaro fez a entrega de 2,6 mil documentos de titulação de terras da União para assentados do distrito. Famílias que aguardavam há até 20 anos pela oficialização de um pedaço de terra foram beneficiadas pelo programa de reforma agrária.

Quanto aos projetos relacionados à internet 5G, foram instalados mais pontos de Wi-Fi em escolas públicas, unidades de saúde e comunidades locais. Também foram entregues 400 computadores.

Em vídeo divulgado por seus apoiadores, o chefe do Executivo Nacional cumprimentou o subtenente do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Carlos Alberto dos Santos Aragaki, 45, baleado na madrugada do dia 16 de março durante uma operação em Mato Grosso do Sul.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (PP), também falou para os sul-mato-grossenses presentes e confirmou que este foi o seu último compromisso à frente da pasta.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta