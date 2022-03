Apesar de oposição nacional do PSDB, Eduardo Riedel recebe Jair Bolsonaro em Ponta Porã

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), aterrissou há poucos minutos no Aeroporto Internacional de Ponta Porã para seu compromisso no assentamento Itamarati. Além de ter sido cercado por apoiadores, chamou a atenção a presença do secretário de Infraestrutura e pré-candidato ao governo de MS pelo PSDB, Eduardo Riedel.

O motivo da surpresa é que, no dia 8 de setembro de 2021, a Executiva Nacional dos tucanos decidiu assumir uma posição de oposição ao governo bolsonarista, apesar da parceria para eleger o presidente, então no PSL, nas eleições de 2018.

O antagonismo de Bolsonaro em relação ao PSDB ganhou força também com as declarações públicas do governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo partido, João Doria, que segue firme na disputa contra o chefe do Executivo.

No aeroporto, o grupo “Mulheres com Bolsonaro – Mato Grosso do Sul” foi quem demonstrou maior euforia com a chegada do presidente a Mato Grosso do Sul, mas em um dos vídeos enviados por leitores é possível ver o candidato a sucessor de Reinaldo Azambuja (PSDB) ao fundo também bastante animado.

A comitiva presidencial deve seguir de helicóptero para o assentamento Itamarati, onde um grande número de apoiadores aguarda por sua chegada.