Bolsonaro entrega títulos de reforma agrária a moradores do assentamento Itamarati

Jair Bolsonaro (PL) estendeu um pouco a sua estadia em Mato Grosso do Sul na programação de hoje (29). Depois de discursar para centenas de pessoas no assentamento Itamarati, o presidente da República retornou de helicóptero ao Aeroporto Internacional de Ponta Porã e, de lá, saiu caminhando pelas ruas da cidade.

Em seu principal compromisso no Estado, Bolsonaro fez a entrega de 2,6 mil documentos de titulação de terras da União para assentados do distrito. Famílias que aguardavam há até 20 anos pela oficialização de um pedaço de terra foram beneficiadas pelo programa de reforma agrária.

Quanto aos projetos relacionados à internet 5G, foram instalados mais pontos de Wi-Fi em escolas públicas, unidades de saúde e comunidades locais. Também foram entregues 400 computadores.

Para os novos produtores rurais da região, agora devidamente regularizados, o chefe do Executivo deu mais detalhes sobre cursos de capacitação de linhas de crédito do Banco do Brasil que serão oferecidas.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (PP), também falou para os sul-mato-grossenses presentes e confirmou que este foi o seu último compromisso à frente da pasta. Tereza deve se descompatibilizar do cargo nos próximos dias para oficializar sua candidatura à única vaga em disputa do Senado nas eleições deste ano.

Bolsonaro é tietado por ponta-poranenses após agenda em Nova Itamarati

Logo após o término do evento, Bolsonaro e sua comitiva retornaram para Ponta Porã. O presidente caminhou para fora do aeroporto e foi cercada por dezenas de fãs, que o pararam para tirar fotos e manifestar apoio.

Policiais, profissionais de imprensa e políticos locais também acompanharam o chefe de Estado na passeata pelas ruas da cidade, causando alvoroço por onde passavam.