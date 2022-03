Possível renúncia de Marcos Trad é questionada na Câmara

Rumores na Câmara de Vereadores de Campo Grande deixam em dúvida se o atual prefeito da Capital, Marcos Trad (PSD), irá ou não à Casa de Leis no próximo dia 31 para renunciar o mandato.

Pelo prazo de desincompatibilização, o prefeito tem até o dia 02 de abril para renunciar e concorrer ao cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Porém, na Câmara de Vereadores, há também burburinho de que ele pode concorrer a vaga no Senado.

Sondado pelo O Estado Online, o vereador Ronilço Guerreiro (Podemos) disse que “ninguém sabe ainda se Marquinhos Trad irá na Câmara para renunciar o mandato na quinta-feira”. O parlamentar consultou outros colegas como o Prof. Riverton (PSD).

De acordo com o vereador Marcos Tabosa (PDT), o futuro é incerto. “Existe um convite do prefeito com a vice para o Ayrton Senna dia 1º de abril, então acredito que ele não virá dia 31”.