Vídeo: Assentados e apoiadores fazem fila no aguardo da chegada de Bolsonaro a Ponta Porã

Com a expectativa da chegada de Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva a Ponta Porã, centenas de pessoas já fazem fila na entrada do local do evento, no distrito de Nova Itamarati, localizado a 49 km da cidade de fronteira. No assentamento, o presidente deve promover a entrega de documentação de reforma agrária aos moradores da região.

O chefe do Executivo Nacional vem acompanhado dos ministros Fábio Faria (PSD) e Tereza Cristina (PP), e fará o pouso do voo vindo de Brasília no Aeroporto Internacional de Ponta Porã. Lá, Bolsonaro é aguardado por um helicóptero, modelo Black Hawk, que fará o transporte da equipe até a região de Itamarati.

Imagens e vídeos enviados por leitores mostram uma grande aglomeração de apoiadores do presidente e assentados que serão beneficiados aguardando no assentamento. Mesmo sob um calor de 34ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as filas começaram a se formar por volta das 8h.

Além da distribuição dos títulos de posse, a visita de Bolsonaro a MS tem o objetivo de promover, com o auxílio do ministro das Comunicações, Fábio Faria, a internet 5G na região.

O evento está marcado para começar às 11h e terminar por volta de 12h15. Em seguida, a comitiva presidencial deve almoçar em MS e retornar a Brasília por volta das 13h.