Polícia paraguaia identifica pistoleiro que matou radialista

Agentes da Polícia Nacional invadiram residencias bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, na manhã de hoje (9), em busca do pistoleiro que executou a tiros, o radialista Humberto Coronel na última terça-feira (6). Informações da polícia paraguaia, é que o autor do crime já foi identificado e segue sendo procurado pela região.

Conforme informações relatadas pelo site Porã News, o radialista recebeu diversas ameaças por meio de cartazes, bilhetes e telefonemas. Esses recados eram enviados diretamente á Rádio Amambay 570 AM. A emissora pertence à família Acevedo.

De acordo com informações da Polícia Nacional, os mandados de prisão foram realizados em bairros próximos a rádio, onde o pistoleiro reside, por volta das 2h. Revoltados com a situação, moradores da região denunciaram pelas redes sociais a truculência dos agentes, que invadiram residencias em busca do autor do crime, que fugiu da imóvel onde morava no momento da ação policial.

A ação policial acontece um dia após o afastamento da promotora Kátia Uemura e das denúncias feiras pelo Sindicato dos Periodistas do Paraguai (SPP) que acusa os policiais paraguaios de ineficiência em relação ao caso.

Ameaça a jornalistas da fronteira

O Sindicato dos Periodistas do Paraguai cobrou a Polícia Nacional, ontem (8), mais segurança ao radialista Gustavo Baéz, que também sofreu ameaças de morte. Segundo a entidade, a maioria dos crimes contra profissionais de imprensa, ocorrido em Pedro Juan Caballero nos últimos anos, seguem impunes.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: