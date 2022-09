Vídeo: Câmeras mostram momento em que radialista é executado

Um vídeo gravado por câmeras de segurança da Rádio Amambay 570 AM, mostram o exato momento em que o radialista e jornalista paraguaio Humberto Coronel, 33 anos, foi executado a tiros na tarde de terça-feira (6), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia paraguaia, Humberto foi morto após denunciar ameaças.

Nas imagens feitas pelo sistema de monitoramento da rádio paraguaia, onde Coronel trabalhava, é possível identificar o pistoleiro se aproximando em uma moto no momento em que o radialista abria a porta do veículo. As imagens obtidas pelo Portal O Estado Online mostram que o pistoleiro se aproxima e dispara vários tiros com uma pistola 9 milímetros. Ao observar o ataque, Humberto tenta correr, mas acaba ferido, caindo na porta do veículo.

Após atirar no radialista, o pistoleiro colocar a arma na cintura e deixa o local. De acordo com informações da Polícia Nacional, o radialista recebeu oito tiros.

Ainda de acordo com a polícia local, após receber ameaças, dois agentes da polícia Nacional foram designados para fazer a segurança, mas no momento do crime estavam na esquina da emissora conversando. O caso será investigado por qual motivo os agentes deixaram o posto.

Confira o vídeo:



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: