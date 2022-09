Promotora que investiga execução de radialista é afastada do caso

A morte do radialista paraguaio Humberto Coronel na última terça-feira (6), chocou a população e a imprensa que trabalha na região de fronteira. Ainda na terça-feira após o crime, a promotora Katia Uemura foi afastada das investigações após afirmar que o radialista “se entregou ao assassino”.

De acordo com informações do site Porã News, a decisão foi tomada pela Procuradoria Geral do Estado e respaldada pelo Ministério do Interior.

O afastamento da promotora, segundo o ministro Federico González, ocorreu por conta de declarações e comentários da promotora que causou constrangimento aos familiares e amigos da vítima.

A partir de agora, as investigações serão feitas por outra equipe. Por meio da resolução nº 3.580 da FGE, os promotores José Luis Torres e Sandra Díaz, das unidades penais ordinárias de Pedro Juan Caballero, bem como os promotores María Irene Álvarez e Pablo René Zárate, da Unidade Especializada Antissequestro, estarão à frente do caso.

Pela imprensa, o ministro do Interior ressaltou que o jornalista, após receber ameaças, não tinha segurança e que na época que recebeu ameaças, dispensou os agentes. Por causa disso, segundo o ministro, a polícia segue trabalhando em ações para evitar em que situações semelhantes aconteçam novamente.

Com informações do Ponta Porã News.

