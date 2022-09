De 400 toalhas a 28 pratos de macarrão: veja os pedidos mais bizarros dos artistas

Todos os artistas que vão ao Rock in Rio têm direito a fazer pedidos especiais – e muitos inusitados – para a produção do festival. Os profissionais buscam atendê-los prontamente, garantindo uma boa recepção e um ambiente confortável para que suas apresentações ocorram da melhor maneira possível.

Nomes como Prince, Elton John e Justin Bieber já tiveram desejos bizarros atendidos em seus camarins que vão desde uma enorme quantidade específica de toalhas até uma banheira de gelo.

Confira a seguir algumas das exigências dos artistas que Splash reuniu e que foram feitas por eles para a produção do festival carioca.

As 400 toalhas para Prince

A única vinda de Prince ao Brasil para dois shows na segunda edição do Rock in Rio, em 1991, não ficou marcada apenas por seu cachê milionário no valor de US$ 1,5 milhão, na época cerca de 300 milhões de cruzeiros.

O total representa mais de R$ 22,3 milhões em valores corrigidos pela calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil pela cotação do dólar em julho. O cantor exigiu uma enorme quantidade de toalhas: “Já na primeira edição, aprendi na marra a lidar com pedidos esdrúxulos. O Prince exigiu 400 toalhas brancas e só usou trinta”, falou o idealizador do festival, Roberto Medina, em entrevista à revista “Veja” ano passado.

Quem foi atrás de conseguir o enorme número de toalhas foi Amin Khader, produtor de backstage do festival em 1985, 1991 e 2001, que improvisou.

“Fui a todos os motéis da Barra da Tijuca e peguei todas [toalhas] dos motéis. E o cara jogava aquelas toalhas para a plateia! Cada toalha daquela custava 50 cruzeiros. Na época, era uma fortuna! E eu vendo aquelas toalhas voando”, lembrou.

12 camarins para a banda

Headline de ontem (8), o Guns N’ Roses marcou sua quinta presença no Rock in Rio e, desta vez, o grupo fez um pedido especial, além de também acompanhar os artistas anteriores solicitando toalhas. Os integrantes da banda exigiram 12 camarins decorados com rosas vermelhas e brancas, duas massagistas e também 250 toalhas – desta vez a cor não foi especificada pelos sites que noticiaram esses pedidos.

Já em Portugal, a confusão agora se deu para a calça que o vocalista ia vestir, pois ele queria uma em especial: “Em Lisboa, o Axl levou nove calças jeans iguais e cismou que só se apresentaria com a que tinha esquecido no avião. Mandamos buscar, claro”.

Uma macarronada com Axl?

Toda treta com a banda em 1991 e exigências não foram suficientes para o vocalista do Guns N’ Roses, que na época ainda pediu – nada mais, nada menos – que 28 pratos de fettuccine.

Porém, quando acabou o show, todos os músicos e a equipe foram embora sem encostar nos pratos. Axl Rose não se fez de rogado e mandou Amin Khader providenciar uma refeição para quem trabalhava nos bastidores.

“Chamei minha equipe, faxineiros, seguranças e montei uma mesa enorme. Pensei: ‘Olha que cara humilde’. Aí passa o Roberto Medina [idealizador do festival]. Parecia uma grande festa, com vinhos na mesa. Falei com ele: ‘O Axl que convidou. Então o Roberto comeu macarrão com todo mundo até o dia raiar. Achei uma atitude fantástica”, contou Khader.

Rosas de Elton John

Quando esteve no retorno do Rock in Rio ao Brasil em 2011, Elton John pediu que seu camarim fosse ornamentado com exatamente 32 rosas, mas com uma característica específica: elas tinham de ter o mesmo tamanho.

“O Elton John queria rosas com talos de exatos 14 centímetros no camarim”, falou Medina à “Veja”. Na época, a “Veja Rio” noticiou ainda que o cantor britânico não foi tão exigente quanto à alimentação, pedindo apenas uma saladinha e para bebida sugeriu rótulos de vinho tinto francês que custavam US$ 200 a garrafa, quase R$ 1 mil em valores corrigidos, e também água destilada.

Que tal duas árvores?

Foi isso que a equipe do Red Hot Chilli Peppers exigiu quando veio ao festival em 2011. E não eram apenas duas árvores decorativas para ficar no canto do camarim, mas sim duas árvores bem altas.

Tudo para compor um ambiente “mais zen” nos bastidores, pedido dos próprios integrantes da banda. Liderado por Anthony Kiedis, o quarteto pediu ainda que não tivesse móveis no camarim com material de origem animal. Anthony tinha aderido à alimentação vegana anos antes.

80 kg gelo em banheira

Enquanto sua apresentação no Brasil ainda era incerta com chegada ao Rio de Janeiro apenas quatro horas antes do horário remarcado para seu show, Justin Bieber já tinha feito exigências para a produção quando estivesse na Cidade do Rock. Justin pediu para ter 12 salas para sua equipe e também uma banheira com 80 kg de gelo.

Até o dia da apresentação, não era conhecido se a banheira seria usada antes ou depois do show. Contando que ele chegou no evento de helicóptero às 22h40, provavelmente ele desfrutou do banho gelado após entregar seu show, utilizando uma técnica chamada “crioterapia”, usada por atletas, famosos e por quem quer aliviar o estresse e combater dores após exposição a baixa temperatura. Contudo, esses benefícios não são consenso entre membros da comunidade científica.

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado do MS

