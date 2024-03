Morre filho de empresário morto em emboscada

O filho de 15 anos do empresário morto a tiros na última terça-feira (19) faleceu nesta sexta-feira (29), após 10 dias de internação. O jovem estava no banco do passageiro no momento do atentado e acabou sendo atingido na barriga por disparos.

Conforme apurado pelo O Estado Online, a morte do adolescente foi confirmada por familiares através das redes sociais. No entanto, a causa do óbito não foi informada.

Relembre o caso

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, a vítima foi abordada por uma dupla em uma motocicleta assim que chegou em sua residência. O garupa desceu do veículo e efetuou vários disparos contra o empresário, enquanto ele estacionava seu veículo. O empresário foi encontrado sem vida ao lado de sua caminhonete Fiat Strada, enquanto os atiradores fugiram rapidamente após o ataque.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais:

Adolescente pega carro do pai escondido e bate contra o muro de condomínio – O Estado Online