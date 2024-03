“Despertar com Música” retorna na manhã de Páscoa em Três Lagoas

O projeto “Despertar com Música” retorna na manhã do domingo de Páscoa em Três Lagoas para mais uma edição. A Banda Cristo Redentor vai passar pelo bairro Vila Piloto bem cedo para alegrar as manhãs dos três-lagoenses da região.

O local será no Centro Juvenil Missão Salesiana, Av. Dom Bôsco, 221 – Vila Piloto, iniciando às 6h30. Todos são convidados a participar do momento.

O projeto

O “Despertar com Música” é mais uma ação da (SMAS) que vai além do caráter assistencial, buscando integrar e fortalecer os vínculos entre os moradores dos diversos bairros de Três Lagoas. A proposta é levar alegria e cultura por meio da música, contribuindo para a construção de uma cidade mais unida e participativa.

