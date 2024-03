Corumbaense e Dourados se enfrentam hoje em disputa na semifinal do estadual

Jogo terá transmissão por rádio e web e acontece no estádio arthur marinho em Corumbá

Hoje(30), sábado de aleluia, os times Corumbaense e DAC disputam a vaga para a semifinal do campeonato sul-mato-grossense. O jogo será às 18h no Estádio Arthur Marinho.

No caminho até a semifinal, o DAC terminou a primeira fase na liderança do Grupo B. Conquistou 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates. Entre os jogos que venceu, estão os dois contra o Corumbaense, o primeiro em casa por 3 a 0 e no retorno, fora, por 1 a 0. Nas quartas de final, foram dois empates com o Costa Rica e a decisão na vaga nos pênaltis, com vitória por 4 a 2.

O Corumbaense terminou a primeira fase com nove pontos na terceira posição do Grupo B, com duas vitórias e três empates. O time cresceu nas quartas de final e passou pelo Coxim com duas vitórias, 4 a 2 em casa e depois 2 a 1, na volta, fora.

O time da cidade Corumbá, não disputava a semifanal da série A desde 2018, há seis anos atrás, quando eliminou o Novo, de Campo Grande.

Já o DAC têm enfrentado partidas importantes no pouco tempo de história do clube. Se o time de Dourados avançar, garante vaga na Copa do Brasil 2025.

Depois do jogo deste sábado, no Arthur Marinho, DAC e Corumbaense voltam a se enfrentar no domingo (7), às 15h, no Estádio Douradão.

Outra semifinal

O vencedor deste sábado aguarda o resultado de outra disputa de semifnal, Portuguesa e Operário se efrentam neste domingo (31), às 16h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

Tranmissão

Transmitem o jogo as rádios: Grande FM 92,1; N FM 102,5; e MS Web Rádio. Todas podem ser ouvidas pelo aplicativo Radiosnet.

Leia Mais