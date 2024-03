Empresário é executado a tiros em frente sua residência no bairro Rita Vieira

Na noite de terça-feira (19), um crime chocou moradores do Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. O empresário Sérgio Augusto Brito Pereira, de 51 anos, foi alvo de uma execução brutal quando chegou em sua casa, localizada na Rua Irene Vilela Ferreira.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, a vítima foi abordada por uma dupla em uma motocicleta assim que chegou em sua residência. O garupa desceu do veículo e efetuou vários disparos contra o empresário, enquanto ele estacionava seu veículo.

O empresário foi encontrado sem vida ao lado de sua caminhonete Fiat Strada, enquanto os atiradores fugiram rapidamente após o ataque. Ainda de acordo com informações da polícia, cinco cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram encontradas nas proximidades do local do crime, mas ainda não é possível identificar os responsáveis ou a motivação por trás do crime.

Vizinhos relataram que o som dos disparos foi alto e todos da rua se assustaram. Além do empresário, um adolescente de 15 anos que estava no banco do passageiro foi atingido por estilhaços durante o tiroteio. Felizmente, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu os cuidados necessários e não corre risco de vida.

Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram mobilizadas para o local e iniciaram os trabalhos de perícia e investigação. Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas, para que possam ajudar na identificação dos autores e do veículo utilizado no momento do crime. O caso foi registrado como homicídio doloso.

